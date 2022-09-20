«Не пережили нашествия варваров». Россияне разбили каменных половецких баб на горе Кременец в Изюме

После деоккупации города Изюм стало известно об еще одном тяжелом преступлении российских захватчиков против Украины, украинской истории и культуры.

На горе Кременец был разрушен культурный памятник, датированный IX — XIII вв. — каменные половецкие бабы. О страшном преступлении против украинской истории и культуры сообщил в социальных сетях Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«Своими действиями Российская Федерация нарушает нормы международного права — а именно Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, запрещенной «любое увлечение, уничтожение или умышленное повреждение» учреждений, посвященных религии, благотворительности, образованию, искусству и наукам, историческим памятникам, произведениям искусства и науки.

Культурные достопримечательности в Харьковской области являются достоянием всего человечества. Однако, РФ, очевидно, не заинтересована понимать связи человеческих поколений и изучать историю. Российская Федерация вырезает из истории те куски, которые ей не нравятся, заполняя пробелы пропагандой и ложью", — отметил Лубинец, опубликовав фото с места преступления.

Фото: @Дмитрий Лубинец/Facebook

В своем сообщении он отметил, что Украина совместно с международным сообществом должна разработать все, чтобы привлечь к ответственности как государство-агрессора, так и отдельных физических лиц, виновных не только в убийствах гражданских, но и в разрушениях, повреждениях и похищении культурных ценностей Украины.

Преступление российских оккупантов прокомментировал также журналист Денис Казанский.

«Пережили тысячу лет, но не все из них пережили нашествие российских варваров в 2022 году. Уничтожение культурных памятников — целенаправленная и сознательная политика России», — написал он в Telegram.

Фото: @Денис Казанский/Telegram

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