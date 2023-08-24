Серьезные разрушения. Россияне повредили уникальный модернистский автовокзал в Днепре

В ночь на 24 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру. Враг атаковал город ракетами Искандер и С-300. Ранения получили семь человек.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате ракетной атаки разрушениям подверглись транспортный объект, повреждены десять объектов, в частности жилые дома, админздание, гостиница и тому подобное.

Видео дня

Как сообщает Суспільне, россияне обстреляли уникальный модернистский автовокзал города Днепр. Здание построили в 1993 году по проекту днепровского архитектора Владимир Веснина.

Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Днепровский Центральный автовокзал имеет интересную и сложную конструкцию. Это сооружение с двумя уровнями платформ: автобусы к нему заезжают с разных уровней. Платформы окружают плоскость вокзала, а над ними возвышается трехэтажное пространство с гостиницей и кабинетами администрации. Согласно идее проекта основное пространство зала должно было восприниматься как площадь.

Фото: Автовокзал в 1993 году. Фото: С.И. Подоленный/Карта модернизма/Общественное

Фото: Макет автовокзала, 80-е годы. Фото из архива Вячеслава Товстыка / Карта модернизма/Общественное

«Я захотел, чтобы автовокзал и железнодорожный вокзал были размещены рядом. Чтобы удобно было перемещаться от одного к другому. Сама форма и проект автовокзала обусловлены технологичностью. Пассажир не бродил по вокзалу в ожидании, а спокойно сидел, а увидев подъехавший автобус, сразу шел на посадку. Особенность этого решения — многоуровневость», — рассказывал Владимир Веснин в одном из интервью.

Фото: Автовокзал в 1996 году. Фото: А. Литвинова / Карта модернизма/Общественное

Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Владимир Веснин также является автором зданий речного вокзала и областного суда в Днепре.

Как сообщает издание, это не первый обстрел россиянами автовокзала. Он получил незначительные повреждения во время ракетного обстрела в сентябре 2022 года.