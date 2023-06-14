В километре от эпицентра взрыва. Одесская киностудия получила повреждения в результате ракетной атаки на Одессу

В результате ракетной атаки РФ по Одессе, которая состоялась в ночь на 14 июня, повреждения получила Одесская киностудия, которая расположена в километре от эпицентра взрыва.

Об этом сообщается в социальных сетях Одесской киностудии. Повреждения были получены в результате ударной волны от взрыва, который произошел на проспекте Шевченко. Никто из работников предприятия не пострадал.

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Повреждения получили вход в административное здание (двери и механизм открытия), здание цеха подготовки съемок (частичное разрушение потолка), здание цеха обработки пленки (выбито 13 окон).

«Киностудия является всемирным культурным достоянием. Это важное место не только для украинцев, но и для мировой культуры в целом, ведь именно здесь более ста лет назад зародился национальный кинематограф. Киностудия находится на расстоянии около одного километра от эпицентра взрыва, поэтому можно только представить, какие ужасные разрушения понесли жилые дома, принявшие на себя основную силу взрывной волны», — отмечается в сообщении.

Ночью 14 июня враг атаковал Одессу ракетами Калибр. Украинские защитники сбили три из четырех Калибров, погибли три человека, еще 13 ранены: повреждены склад, жилой комплекс, ресторан, магазины, учебное заведение и другие гражданские объекты.