Объект Всемирного наследия. В центре Одессы в результате ракетной атаки повреждены три музея
В результате ракетной атаки в Одессе пострадали музеи (Фото:@Александра Ковальчук)
В ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом снова оказались Одесса и Николаев. Центр Одессы является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящимся под угрозой.
В результате ракетной атаки, 20 июля, в Одессе повреждения получили два музея — Одесский литературный музей, Одесский археологический музей, а также Музей западного и восточного искусства. В первом повреждено здание, во втором — окна и двери.
Об этом сообщило в соцсетях Министерство культуры и информационной политики. Напомнив, что объекты находятся на территории исторического центра Одессы. Включая портовую часть, которая также три дня подряд подвергается атакам и разрушениям, он является Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сейчас министерство готовит письмо в ЮНЕСКО с описанием повреждений, говорится в сообщении.
Результаты разрушений Одесских музеев показала также заместитель директора по развитию Одесского художественного музея Александра Ковальчук.
«Во время сегодняшнего обстрела взрывной волной были повреждены окна и частично потолки в трех музеях Одессы», — написала она, отметив, что ситуацию осложняет ливень.
Также во время ракетной атаки на Николаев был полностью уничтожен памятник архитектуры местного значения, в котором находился Николаевский областной центр народного творчества и культурно-образовательной работы.
«Агония страны-террориста и возможность до сих пор производить вооружение в обход санкций дает России возможность думать, что она останется безнаказанной», — говорится в сообщении МКИП.
В январе 2023 года ЮНЕСКО внесла исторический центр города-порта Одесса в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой.