Netflix выложил в свободный доступ полное интервью ЗеленскогоЛеттерману
Дэвид Леттерман и Владимир Зеленский (Фото:Netflix)
Стриминговый сервис Netflix выложил в свободный доступ интервью, которое дал американскому телеведущему Дэвиду Леттерману Владимир Зеленский.
Полное видео доступно на канале Netflix в YouTube. Ранее интервью могли посмотреть только подписчики стриминговой платформы.
12 декабря на Netflix вышло шоу Дэвида Леттермана Моего следующего гостя не нужно представлять, в котором ведущий взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского на платформе киевского метро.
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