Netflix выложил в свободный доступ полное интервью ЗеленскогоЛеттерману

27 декабря, 06:47
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Дэвид Леттерман и Владимир Зеленский (Фото:Netflix)

Дэвид Леттерман и Владимир Зеленский (Фото:Netflix)

Стриминговый сервис Netflix выложил в свободный доступ интервью, которое дал американскому телеведущему Дэвиду Леттерману Владимир Зеленский.

Полное видео доступно на канале Netflix в YouTube. Ранее интервью могли посмотреть только подписчики стриминговой платформы.

https://www.youtube.com/watch?v=96Op72mMSJw

12 декабря на Netflix вышло шоу Дэвида Леттермана Моего следующего гостя не нужно представлять, в котором ведущий взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского на платформе киевского метро.

Видео дня

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Зеленский Netflix Дэвид Леттерман

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