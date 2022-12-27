Netflix выложил в свободный доступ полное интервью ЗеленскогоЛеттерману

Стриминговый сервис Netflix выложил в свободный доступ интервью, которое дал американскому телеведущему Дэвиду Леттерману Владимир Зеленский.

Полное видео доступно на канале Netflix в YouTube. Ранее интервью могли посмотреть только подписчики стриминговой платформы.

12 декабря на Netflix вышло шоу Дэвида Леттермана Моего следующего гостя не нужно представлять, в котором ведущий взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского на платформе киевского метро.



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