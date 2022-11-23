Под Бахмутом погиб артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец

В возрасте 26 лет в боях за Украину погиб 26-летний артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

О гибели артиста балета сообщил коллектив Киевского национального академического театра оперетты в социальных сетях. Как добавил Дмитрий Хоркин, член правления Суспільного Мовлення, Вадим Хлупьянец погиб в боях под Бахмутом.

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«Вечная память погибшему! Страшное известие всколыхнуло коллектив Национальной оперетты Украины. В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье Защитника. Вечная слава и память нашему Герою!», — говорится в сообщении театра.

Вадим Хлупьянец родился в 1996 году в Донецке. В Киев из временно оккупированного Донецка он переехал в 2014 году. Здесь он учился в Киевском хореографическом колледже, а затем присоединился к труппе Киевского национального академического театра оперетты.