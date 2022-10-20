Британский Музей сделал экспонатом львовскую бутылку пива, ранее называвшееся Putin Huilo, с карикатурой на Путина и Медведева.

Бутылку пива Putin Huilo в музей представила куратор Леонора Ф. Бэйрд-Смит. Экспонат по истории украинско-российской войны имеет очень точное описание, а также его можно посмотреть во всех подробностях в электронной версии сайта.

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«Пивная бутылка, сделанная из темно-коричневого стекла, 330 мл, на этикетке с изображением обнаженного Владимира Путина на престоле с миниатюрным Дмитрием Медведевым на коленях, держащего ядерную бомбу в окружении танков, вооруженного солдата, забрызганных кровью машин и нефтяных» , ― указано в описании.

Пиво Putin Huilo / Фото: facebook.com/PravdaBrewery

Не менее яркое описание представляет музей экспоната, который после оккупации Крыма украинцы покупали на подарок ради прекрасной этикетки или просто из-за вкуса.

Пиво Putin Huilo / Фото: facebook.com/PravdaBrewery

«В течение недели после российского вторжения пивоварня Правда в западноукраинском городе Львове переключила производство из пива на изготовление коктейлей Молотова. Пивоварня решила использовать бутылки Golden Ale, ранее называвшиеся Putin Huilo в честь популярного нецензурного возгласа футбольных ультрас, который появился, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, а оригинальное название сменили на Путин», ― пишет администрация.

Пиво Putin Huilo / Фото: facebook.com/PravdaBrewery

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину известная пивоварня прекратила выпуск алкоголя, занималась сбором помощи для украинцев и ВСУ, изготовления коктейлей Молотова из своих бутылок, а рестораны после открытия кормили тех, кто в этом нуждался.