Pink Floyd и Андрей Хлывнюк собрали более 600 тысяч долларов благодаря записи общей песни

25 декабря, 04:46
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Pink Floyd и Андрей Хлывнюк выпустили общую песню весной (Фото:Pink Floyd/Facebook)

Pink Floyd и Андрей Хлывнюк выпустили общую песню весной (Фото:Pink Floyd/Facebook)

Известная британская рок-группа Pink Floyd и вокалист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк смогли собрать более 600 тысяч долларов благодаря записи совместной песни.

На песню Hey, Hey, Rise Up слушатели пожертвовали более 450 тысяч фунтов стерлингов (более 483 тысячи долларов США).

Участники Pink Floyd Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон добавили собственные средства, увеличив сумму до 500 тысяч фунтов (свыше 600 тысяч долларов).

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Собранную сумму распределят между организациями: Hospitallers The Kharkiv and Przemyśl Project, Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры, Vostok SOS, Киев Волонтерский и Левый Берег.

"Было бы здорово, если вы почувствуете, что можете внести свой вклад непосредственно в какую-либо из этих благотворительных организаций", - сообщил Дэвид Гилмор.

https://www.youtube.com/embed/saEpkcVi1d4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Pink Floyd Война в Украине Андрей Хлывнюк Война России против Украины

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