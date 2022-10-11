Повреждены фасады и выбиты окна. Минкульт сообщил о последствиях ракетного удара по культурным и образовательным учреждениям Киева

Министерство культуры и информационной политики сообщило о последствиях для культурных и образовательных учреждений Киева от ракетного удара, нанесенного россиянами по столице 10 октября.

По сообщениям МКИП повреждения получили фасады, а также частично крыши и элементы интерьеров целого ряда культурных и образовательных институций.

Опубликован список учреждений, которые получили повреждения:

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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко ( Красный корпус и корпус Института филологии);

Красный корпус и корпус Института филологии); Научная библиотека имени Максимовича;

Институт литературы НАН Украины;

Институт археографии НАН Украины;

Национальная филармония;

Дом Центрального совета, где размещены Педагогический музей Украины и Музей украинской революции 1917−1921 гг.

Ударной волной частично выбиты окна в Национальном музее искусств Ханенко, Национальном музее Тараса Шевченко, Киевской картинной галерее, Национальном научно-исследовательском реставрационном центре, мемориальном музее-квартире Николая Бажана и Павла Тычины, Национальном научно-природоведческом музее НАН Украины.

Фото: @МКИП

Кроме того, получили повреждения объекты жилой застройки, которые являются памятниками архитектуры (преимущественно местного значения) XIX века. В частности, жилой дом на улице Терещенко, 13, построенный Богданом Ханенко.

Как отмечает Минкульт, на местах оперативно сработали, как команды самих заведений, которые сделали все возможное для минимизации негативных последствий повреждений, так и волонтеры, с помощью которых удалось доставить в значительную часть учреждений необходимые материалы, такие как ОSB-плиты. Эти плиты будут использованы для того, чтобы закрыть поврежденные окна и двери.

Фото: @МКИП

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что поднял вопрос о срочном созыве встречи министров культуры и медиа стран G7.

«Провел срочный разговор с Министерствами культуры ФРГ Клаудией Рот, Британии Мишель Донелан и проинформировал Министерства культуры Франции Рима Абдул Малак о нынешней ситуации. Все выразили поддержку Украине, готовы помогать в немедленных потребностях по восстановлению и сохранению культурной сферы и усиливать санкции против России. Кроме того, поднял вопрос о срочном созыве встречи министров культуры и медиа стран G7 по усилению санкций против России и усилению поддержки Украине. После сегодняшнего массированного обстрела, надеюсь, ни у кого нет сомнений, что нынешних санкций и реакции цивилизованного мира недостаточно и они должны быть сокрушительными», — сказал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины.



Известно о ракетных ударах по 14 областям Украины, в частности, по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ в областях Украины стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей вследствие этого перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.