В среду, 7 декабря, знаменитый итальянский театр оперы и балета La Scala открыл новый сезон российской оперой Борис Годунов Модеста Мусоргского. Перед зданием театра украинцы устроили протест.

Своим протестом украинцы напомнили миру, что это культурное событие является пропагандистской победой Кремля во время российского вторжения в Украину, пишет Associated Press. Кроме того, что сезон открылся российской оперой, главную роль в ней исполнил российский бас Ильдар Абдразаков.

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Живущие в Милане украинцы пришли под театр с сине-желтыми флагами и плакатами, на которых было написано: «La Scala не может способствовать пропаганде Путина», «Российские солисты — друзья палача Путина», «Остановите войны. Остановите Россию. Остановите Путина» и другие.

Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Примечательно, что на открытии в королевской ложе присутствовали премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Италии Серджио Маттарелла, президент Европейской комиссии Урсула фон де Ляйен.

В комментарии AP президент Еврокомиссии похвалила украинцев, назвав их «фантастическими, храбрыми и мужественными людьми», но отметила, что не хочет, чтобы российскую культуру отождествляли с Путиным.

«Мы не должны позволить Путину уничтожить все это. У нас полная солидарность с нашими друзьями в Украине, и давайте убедимся, что мы стоим вместе».

Премьер Италии Мелони также попыталась провести границу между культурой и политикой.

«Мы не имеем ничего против российского народа, российской истории, российской культуры, — сказала она. — Мы выступаем против тех, кто сделал политический выбор вторгнуться в суверенную страну».

Урсула фон дер Ляйен, Серджио Маттарелла, Джорджиа Мелони на открытии нового сезона La Scala / Фото: Francesco Ammendola/Italian Presidency/Handout via REUTERS

Как отмечает AP, письмо-протест от консула Украины в Милане и петиция украинской диаспоры не смогли убедить театр отказаться от Бориса Годунова. Представители La Scala сообщили, что дирижер Рикардо Шайи выбрал оперу как открытие сезона 2022−23 годов три года назад по предложению Абдразакова, и было слишком поздно менять постановку.

Оперу Борис Годунов будут играть в театре с 10 по 29 декабря.