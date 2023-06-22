Зеленские пришли на Книжный арсенал

22 июня, 23:04
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Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская на Книжном арсенале (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская на Книжном арсенале (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в четверг, 22 июня, посетили Книжный арсенал в Киеве.

«Прямо сейчас тысячи людей пришли на фестиваль, чтобы поддержать издателей и авторов, а значит, свою культуру и свою идентичность. За эту страну мы боремся: страну, в арсенале которой книга — как оружие и одновременно самая большая ценность. Такую страну не победит никто», — написал глава государства в Telegram и опубликовал видео с первого дня фестиваля.

Видео дня

Первая леди у себя в соцсетях отметила, что сейчас каждый украинский роман, рассказ и стихотворение — это сопротивление уничтожению и «доказательство того, что мы, украинцы, есть и будем на своей земле».

«Об этом говорят нам новые книги нашего сопротивления: Позивний для Йова. Хроніки вторгнення Александра Михеда, За Перекопом є земля Анастасии Левковой, Мисливці за градами Андрея Кириченко, Таємні історії маленьких і великих перемог Тани Стус, военные поэзии Жадана и Вышебабы. С особой болью это демонстрирует Я перетворююсь… Щоденник окупації Владимира Вакуленко — писателя, убитого оккупантами в Изюме. Слово автора уничтожить не удалось, и оно обязательно переживет убийц», — написала Зеленская.

Офис президента также опубликовал список книг, которое выбрали президент и первая леди:

  • Максим Яковлев Теорії змов. Як (не) стати конспірологом (Вихола).
  • Александр Михед. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення (Видавництво Старого Лева).
  • Анастасия Левкова. За Перекопом є земля (Лаборатория).
  • Брайан Герберт и Кевин Дж. Андерсон. Дюна. Дім Атрідів. Книга 1 (РМ).
  • Сергей Петков Княгиня Ольга. Династійні таємниці правителів Русі (Издательский дом АртЕк).
  • Сергей Петков Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави (Видавничий дім АртЕк).
  • Владимир Вакуленко. Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші (Vivat).
  • Ольга Маслова, Ника Бельская Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням (Віхола).
  • Тимоти Снайдер Про Тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна версія (Човен).
  • Артем Чех Хто ти такий? (Meridian Czernowitz).
  • Ян Моррис Чому захід панує - натепер (Кліо).
  • Telegraf#2. Креатив у війні (Telegraf.Design).
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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Литература Книги Украинская литература Книжный арсенал Владимир Зеленский Елена Зеленская

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