Зеленские пришли на Книжный арсенал
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская на Книжном арсенале (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в четверг, 22 июня, посетили Книжный арсенал в Киеве.
«Прямо сейчас тысячи людей пришли на фестиваль, чтобы поддержать издателей и авторов, а значит, свою культуру и свою идентичность. За эту страну мы боремся: страну, в арсенале которой книга — как оружие и одновременно самая большая ценность. Такую страну не победит никто», — написал глава государства в Telegram и опубликовал видео с первого дня фестиваля.
Первая леди у себя в соцсетях отметила, что сейчас каждый украинский роман, рассказ и стихотворение — это сопротивление уничтожению и «доказательство того, что мы, украинцы, есть и будем на своей земле».
«Об этом говорят нам новые книги нашего сопротивления: Позивний для Йова. Хроніки вторгнення Александра Михеда, За Перекопом є земля Анастасии Левковой, Мисливці за градами Андрея Кириченко, Таємні історії маленьких і великих перемог Тани Стус, военные поэзии Жадана и Вышебабы. С особой болью это демонстрирует Я перетворююсь… Щоденник окупації Владимира Вакуленко — писателя, убитого оккупантами в Изюме. Слово автора уничтожить не удалось, и оно обязательно переживет убийц», — написала Зеленская.
Офис президента также опубликовал список книг, которое выбрали президент и первая леди:
- Максим Яковлев Теорії змов. Як (не) стати конспірологом (Вихола).
- Александр Михед. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення (Видавництво Старого Лева).
- Анастасия Левкова. За Перекопом є земля (Лаборатория).
- Брайан Герберт и Кевин Дж. Андерсон. Дюна. Дім Атрідів. Книга 1 (РМ).
- Сергей Петков Княгиня Ольга. Династійні таємниці правителів Русі (Издательский дом АртЕк).
- Сергей Петков Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави (Видавничий дім АртЕк).
- Владимир Вакуленко. Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші (Vivat).
- Ольга Маслова, Ника Бельская Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням (Віхола).
- Тимоти Снайдер Про Тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна версія (Човен).
- Артем Чех Хто ти такий? (Meridian Czernowitz).
- Ян Моррис Чому захід панує - натепер (Кліо).
- Telegraf#2. Креатив у війні (Telegraf.Design).
22 июня в Киеве начался 11-й Книжный арсенал, он продлится по 25 июня в левом крыле Мистецького Арсенала. Билеты можно купить заранее по ссылке.