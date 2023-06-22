Зеленские пришли на Книжный арсенал

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в четверг, 22 июня, посетили Книжный арсенал в Киеве.

«Прямо сейчас тысячи людей пришли на фестиваль, чтобы поддержать издателей и авторов, а значит, свою культуру и свою идентичность. За эту страну мы боремся: страну, в арсенале которой книга — как оружие и одновременно самая большая ценность. Такую страну не победит никто», — написал глава государства в Telegram и опубликовал видео с первого дня фестиваля.



Видео дня

Первая леди у себя в соцсетях отметила, что сейчас каждый украинский роман, рассказ и стихотворение — это сопротивление уничтожению и «доказательство того, что мы, украинцы, есть и будем на своей земле».

«Об этом говорят нам новые книги нашего сопротивления: Позивний для Йова. Хроніки вторгнення Александра Михеда, За Перекопом є земля Анастасии Левковой, Мисливці за градами Андрея Кириченко, Таємні історії маленьких і великих перемог Тани Стус, военные поэзии Жадана и Вышебабы. С особой болью это демонстрирует Я перетворююсь… Щоденник окупації Владимира Вакуленко — писателя, убитого оккупантами в Изюме. Слово автора уничтожить не удалось, и оно обязательно переживет убийц», — написала Зеленская.



Офис президента также опубликовал список книг, которое выбрали президент и первая леди:

Максим Яковлев Теорії змов. Як ( не) стати конспірологом ( Вихола).

Вихола). Александр Михед. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення ( Видавництво Старого Лева).

Видавництво Старого Лева). Анастасия Левкова. За Перекопом є земля ( Лаборатория).

Лаборатория). Брайан Герберт и Кевин Дж. Андерсон . Дюна. Дім Атрідів. Книга 1 ( РМ).

РМ). Сергей Петков Княгиня Ольга. Династійні таємниці правителів Русі ( Издательский дом АртЕк).

Издательский дом АртЕк). Сергей Петков Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави ( Видавничий дім АртЕк).

Видавничий дім АртЕк). Владимир Вакуленко. Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші ( Vivat).

Vivat). Ольга Маслова, Ника Бельская Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням ( Віхола).

Віхола). Тимоти Снайдер Про Тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна версія ( Човен).

Човен). Артем Чех Хто ти такий? ( Meridian Czernowitz).

Meridian Czernowitz). Ян Моррис Чому захід панує - натепер ( Кліо).

Кліо). Telegraf#2. Креатив у війні ( Telegraf.Design).

22 июня в Киеве начался 11-й Книжный арсенал, он продлится по 25 июня в левом крыле Мистецького Арсенала. Билеты можно купить заранее по ссылке.