Художник из Швейцирии привез в Украину шоу Рождественский свет для надежды

Известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер вместе с командой подарили украинцам световое арт-шоу Рождественский свет для надежды.



Хофштеттер привез с собой собственный электрогенератор и будет работать в Украине еще два рождественских вечера - 24 и 25 декабря с 16 до 22 часов. Герри Хофштеттер и его команда сознательно отказались от празднования Рождества со своими семьями в знак солидарности с Украиной.



Видео дня

23 декабря на Андреевской церкви, Национальном музее истории Украины, Колокольни Михайловского Златоверхого монастыря, здания Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко и Колокольни Софийского собора появились проекции с украинскими государственными символами, абстракциями на рождественскую тематику, вышиванки, подсолнечники и многие другие яркие и жизнерадостные изображения.

Фото: МКИП

Фото: МКИП

Фото: МКИП

Фото: МКИП

Фото: МКИП

Фото: МКИП

Фото: МКИП

Фото: МКИП

Фото: МКИП

Фото: МКИП

24 декабря засияют здания: КГГА, гостиницы Украины, Украинского Дома на Европейской площади, Речного вокзала, Национального университета Киево-Могилянская академия, Киевской Оперы, Национального банка (на Подоле), а 25 декабря проекции появятся на зданиях МКИП, Национального цирка Украины, дома №120А по улице Жилянской, Красном корпусе КНУ, Костеле святого Николая.

Проекции также транслируются и в прямом эфире, поэтому их можно видеть в любом уголке Украины и мира.

