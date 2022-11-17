Под Червону руту. Бэнкси опубликовал видео создания своих работ в Украине

Британский художник Бэнкси в четверг, 17 ноября, опубликовал видео о создании своих работ в Киеве и Киевской области.

В Instagram Бэнкси показал кадры со своими граффити на разрушенных российскими оккупантами зданиях и на фоне противотанковых ежей под Червону руту. В видео также включен рассказ жительницы Киевской области, которая вспоминает, как российская бомба разрушила детский сад ее дочки, и возмущенный комментарий мужчины по поводу граффити с российскими оккупантами и пенисом.



Видео дня

За выходные 12−13 ноября в пострадавших населенных пунктах Киевской области заметили семь граффити, которые напоминают творчество Бэнкси — в Бородянке, Ирпене, Гостомеле, Горенке и Киеве. Как сообщает издание The Art Newspaper, британский уличный художник подтвердил, что все семь граффити создал он.



На прошлой неделе в Украине были замечены первые три работы, похожие на творчество Бэнкси: двое детей, которые катаются на противотанковом еже, сцена, где мальчик приемом дзюдо бросает на мат мужчину, похожего на Путина, и гимнастка, выполняющая стойку на руинах жилого дома.

Еще четыре работы, авторство которых подтвердил Бэнкси — это женщина в халате с бигуди, в противогазе и с огнетушителем в руках, балерина, бородатый мужчина, принимающий ванну, а також граффити, для которого он использовал изображение пениса, ранее кем-то нарисованное на стене — художник превратил его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов грузовика с российской Z-свастикой и российскими оккупантами.

В марте Бэнкси продал на аукционе репродукцию своего антивоенного граффити CND Soldiers, а вырученные деньги направил на помощь киевской детской больнице Охматдет.