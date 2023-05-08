Агентство AP получило Пулитцеровскую премию за кадры украинских фотографов из Мариуполя

Эвакуация беременной женщины, пострадавшей в результате удара российских войск по роддому в Мариуполе 9 марта 2022 года (Фото:@Евгений Малолетка)

Агентство Associated Press получило Пулитцеровскую премию за работы из Мариуполя весной 2022 года, когда российские оккупанты уничтожали город систематическими обстрелами и бомбардировками.

Как сообщает AP, агентство получило награду в номинации За служение обществу за работы видеожурналиста Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки, продюсерки Василисы Степаненко, а также репортерки Лори Хиннант — «смелые репортажи из осажденного Мариуполя, которые позволили задокументировать массовое убийство мирных жителей во время вторжения России в Украину».

Видео дня

Фотографы AP также получили Пулитцеровскую премию в номинации За новостную фотографию за снимки украинцев под разрушенным мостом в Ирпене, момента обстрела российским танком многоэтажного дома в Мариуполе, братской могилы на окраине Мариуполя, убитых жителей Бучи и другие работы из Украины.

Чувствительные кадры

Газета The New York Times также была удостоена награды в номинации За международный репортаж за освещение массовых убийств российскими оккупантами мирных жителей Бучи и расследование о российском подразделении, ответственном за зверства.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Основана в 1917 году.

В апреле снимок украинского фотографа Евгения Малолетки, сделанный после того, как российские войска сбросили бомбу на роддому в Мариуполе в марте 2022 года, получил главную награду World Press Photo 2023.

Мстислав Чернов создал по материалам, снятым в Мариуполе, документальный фильм 20 дней в Мариуполе, получивший награду престижного фестиваля независимого кино Санденс-2023.

Евгений Малолетка и Мстислав Чернов также получили награду За свободу прессы от Международной организации Репортеры без границ.

За освещение осады Мариуполя Мстислав Чернов и Василиса Степаненко удостоились одной из самых престижных для медиа премий Royal Television Society 2023.



В 2022 году Пулитцеровская премия объявила о специальной награде для украинских журналистов — За отвагу, выносливость и преданность правде.