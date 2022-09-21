«Прямое попадание снаряда». Александр Ткаченко рассказал о масштабах разрушения половецких каменных баб

В понедельник, 20 сентября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко побывал в Изюме, а также на горе Кременец, где из-за действий россиян получил повреждения исторический памятник IX — XIII вв.

Александр Ткаченко посетил недавно освобожденный город Изюм Харьковской области и осмотрел последствия разрушений культурных и исторических памятников города и прилегающей территории. Он побывал на горе Кременец, где находятся знаменитые половецкие каменные бабы, новость о разрушении которых на днях шокировала Украину. О поездке он рассказал у себя в Telegram.

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Он подтвердил, что россияне разбили уникальный памятник, стоявший на горе Кременец около Изюма тысячу лет.

«Сохранились 8 из 9 каменных половецких баб, одна разрушена почти прямым попаданием снаряда, рядом также разрушен памятник героям Второй мировой войны», — рассказал он и показал фотографии с места.

Фото: @Александр Ткаченко/Telegram

Также он сообщил, что Министерство культуры и информационной политики вместе с местными администрациями сейчас разрабатывает план эвакуировать половецких баб в Харьков.

В Изюме Александр Ткаченко посетил поврежденный российскими захватчиками местный Краеведческий музей, сотрудникам которого удалось сохранить всю его коллекцию и экспонаты. Он сообщил, что с местными администрациями уже решается вопрос восстановления крыши здания.

Фото: @Александр Ткаченко/Telegram

«Изюм — другая точка боли Украины… Во время осады города в марте Изюм фактически был превращен в пепелище. Школа, которая простояла в центре города 140 лет и выдержала Вторую мировую войну, библиотека, музыкальная школа — дотла… Легче, пожалуй, перечислить дома, которые не сгорели, не разрушены, чем те, которые сегодня малопригодны для жизни.

Фото: @Александр Ткаченко/Telegram

Удручающее впечатление от российских преступлений против человечества. Нет пока ни света, ни тепла, ни воды, люди пытаются из центра прийти жить в частный сектор по 2−3 семьи, готовят еду на дровах. Вокруг идет разминирование", — поделился Ткаченко впечатлениями от поездки.

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