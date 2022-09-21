«Прямое попадание снаряда». Александр Ткаченко рассказал о масштабах разрушения половецких каменных баб
Александр Ткаченко посетил Изюм (Фото:@Александр Ткаченко/Telegram)
В понедельник, 20 сентября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко побывал в Изюме, а также на горе Кременец, где из-за действий россиян получил повреждения исторический памятник IX — XIII вв.
Александр Ткаченко посетил недавно освобожденный город Изюм Харьковской области и осмотрел последствия разрушений культурных и исторических памятников города и прилегающей территории. Он побывал на горе Кременец, где находятся знаменитые половецкие каменные бабы, новость о разрушении которых на днях шокировала Украину. О поездке он рассказал у себя в Telegram.
Он подтвердил, что россияне разбили уникальный памятник, стоявший на горе Кременец около Изюма тысячу лет.
«Сохранились 8 из 9 каменных половецких баб, одна разрушена почти прямым попаданием снаряда, рядом также разрушен памятник героям Второй мировой войны», — рассказал он и показал фотографии с места.
Также он сообщил, что Министерство культуры и информационной политики вместе с местными администрациями сейчас разрабатывает план эвакуировать половецких баб в Харьков.
В Изюме Александр Ткаченко посетил поврежденный российскими захватчиками местный Краеведческий музей, сотрудникам которого удалось сохранить всю его коллекцию и экспонаты. Он сообщил, что с местными администрациями уже решается вопрос восстановления крыши здания.
«Изюм — другая точка боли Украины… Во время осады города в марте Изюм фактически был превращен в пепелище. Школа, которая простояла в центре города 140 лет и выдержала Вторую мировую войну, библиотека, музыкальная школа — дотла… Легче, пожалуй, перечислить дома, которые не сгорели, не разрушены, чем те, которые сегодня малопригодны для жизни.
Удручающее впечатление от российских преступлений против человечества. Нет пока ни света, ни тепла, ни воды, люди пытаются из центра прийти жить в частный сектор по 2−3 семьи, готовят еду на дровах. Вокруг идет разминирование", — поделился Ткаченко впечатлениями от поездки.
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