Ткаченко отреагировал на протесты активистов за его отставку на Книжном арсенале

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко отреагировал на акцию в рамках Книжного арсенала в пятницу, 23 июня, на которой его призывали уйти в отставку.

Как сообщает Суспільне, Ткаченко после дискуссии подошел к активистам. Те напомнили о петициях с призывом отправить его в отставку, а министр заявил, что сам подписывал одну из петиций.



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Глава Минкульта также спросил, какие у протестующих к нему претензии, и они рассказали о проблемах с выездом артистов за границу и плохой коммуникации его ведомства. На это Ткаченко ответил, что «коммуникация не самая лучшая», но что артисты все равно выезжают, а отказ получают те, кто не стал на учет. Также министр заявил, что вопрос выезда артистов за границу не урегулирован на законодательном уровне.

Активисты и министр также поговорили о законе о запрете на ввоз Украины книг из России и Беларуси и субсидиях для книжных магазинов, которые продают книги на украинском, языках стран ЕС и коренных народов Украины.

23 июня во время визита Ткаченко на Книжный арсенал активисты устроили акцию протеста. Они принесли плакаты с надписями Позор, Ткаченко, вон с должности, Нам не нужен министр малоросс, Разграбленные музеи — бездействие Ткаченко, Не видишь причин? Увидь.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию с призывом уволить Ткаченко, которая набрала более 25 тысяч подписей, и заявил, что для этого нет оснований.